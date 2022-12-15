Валентин Павлов: Глава республики отметил большие вложения в медицину

Этот тезис также прокомментировал нашему изданию Валентин Павлов.

- С началом пандемии глава республики поставил задачу медицинской общественности, всему здравоохранению - выйти из пандемии более сильными, использовать это время для развития. И мы видим результаты. Это строительство современных модульных госпиталей. Сегодня, несмотря заболеваемость новой коронавирусной инфекцией около 150 больных ежедневно, ни одно лечебное учреждение общей сети не закрыто. И об этом сегодня говорил глава республики. Также он отметил большие вложения в первичное звено. Только в этом году отремонтировано и введено в строй 236 ФАПов. Ремонтируются и продолжают оснащаться больницы, сельские врачебные амбулатории.

С другой стороны, республика ведет строительство центров высокотехнологичной медицинской помощи. Мы проводили юбилей патриарха нашей детской хирургии профессора Аитбая Гумерова - ему 80 лет, но он продолжает активно работать, передавать свой опыт и знания молодым докторам. И мы видели в окна, как активно строится центр детской онкологии на базе РДКБ. Мы совместно с больницей готовим для него кадры. На базе ведущих онкологических центров нашей страны проходят обучение наши доктора и ординаторы.

В республике все делается для того, чтобы каждый из нас мог получать квалифицированную помощь быстро, качественно и бесплатно, - отметил Валентин Павлов.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.