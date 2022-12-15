-12 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Здоровье
Сегодня, 12:52

Валентин Павлов: Глава республики отметил большие вложения в медицину

Сегодня глава Республики Башкортостан Радий Хабиров обратился к депутатам с ежегодным Посланием, подвел итоги уходящего года наметил перспективы на будущий. Депутат Госсобрания, ректор Башгосмедуниверситета Валентин Павлов, отметил, что в словах руководителя республики нет туманных обещаний. Так, выступая с Посланием, Радий Хабиров подчеркнул, что «самая важная наша задача – укрепление первичного звена. Недопустимо, чтобы человек не мог дозвониться или записаться на прием к участковому врачу или узкому специалисту».    Депутат Госдумы РФ, член комитета по охране здоровья Римма Утяшева отметила, что в словах руководителя республики нет туманных обещаний и, как бы не было тяжело, если Радий Хабиров сказал, то он сделает.

Валентин Павлов: Глава республики отметил большие вложения в медицину
Валентин Павлов: Глава республики отметил большие вложения в медицину

Этот тезис также прокомментировал нашему изданию Валентин Павлов.

- С началом пандемии глава республики поставил задачу медицинской общественности, всему здравоохранению - выйти из пандемии более сильными, использовать это время для развития. И мы видим результаты. Это строительство современных модульных госпиталей. Сегодня, несмотря заболеваемость новой коронавирусной инфекцией около 150 больных ежедневно, ни одно лечебное учреждение общей сети не закрыто. И об этом сегодня говорил глава республики. Также он отметил большие вложения в первичное звено. Только в этом году отремонтировано и введено в строй 236 ФАПов. Ремонтируются и продолжают оснащаться больницы, сельские врачебные амбулатории.

С другой стороны, республика ведет строительство центров высокотехнологичной медицинской помощи. Мы проводили юбилей патриарха нашей детской хирургии профессора Аитбая Гумерова - ему 80 лет, но он продолжает активно работать, передавать свой опыт и знания молодым докторам. И мы видели в окна, как активно строится центр детской онкологии на базе РДКБ. Мы совместно с больницей готовим для него кадры. На базе ведущих онкологических центров нашей страны проходят обучение наши доктора и ординаторы.

В республике все делается для того, чтобы каждый из нас мог получать квалифицированную помощь быстро, качественно и бесплатно, - отметил Валентин Павлов.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ. 

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика