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В Башкирии снизилась смертность от онкологических заболеваний

Меры по дальнейшему снижению заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований обсудили на заседании правительства республики под председательством премьер-министра Андрея Назарова.

В Башкирии снизилась смертность от онкологических заболеваний
В Башкирии снизилась смертность от онкологических заболеваний

Благодаря проводимым мероприятиям смертность от онкологических заболеваний в республике по итогам 11 месяцев 2022 года снизилась в сравнении с 2021 годом на 0,3 %, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. При этом заболеваемость увеличилась на 8,6%, что свидетельствует о хорошем уровне диагностики и выявляемости злокачественных новообразований.

В Башкирии работает 13 центров амбулаторной онкологической помощи и 10 новых филиалов Республиканского онкодиспансера, где развернуто 357 коек. В этом году начал свою работу Центр управления онкологическими рисками, запущен пилотный проект «Медицинский помощник», развивается проведение телемедицинских консультаций.

— Необходимо продолжать работу по всем мероприятиям регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Как показывает практика, существенные положительные результаты демонстрируют те регионы, в которых хорошо работает трехуровневая система маршрутизации пациентов. Поэтому мы должны усилить работу в этом направлении, — подытожил премьер-министр.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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