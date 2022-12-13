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Сегодня, 16:35

Башкирия потратит сто миллионов на оздоровление бойцов СВО

Республиканское правительство в 2023 году намерено возместить региональным курортам затраты на восстановление здоровья участников военной спецоперации.

Башкирия потратит сто миллионов на оздоровление бойцов СВО
Башкирия потратит сто миллионов на оздоровление бойцов СВО

По словам премьер-министра Андрея Назарова, на данный вид соцподдержки в следующем году в региональный бюджет заложено сто миллионов рублей. Уже разработан механизм предоставления субсидий санаториям.

В свою очередь сами здравницы должны заранее определить резерв номеров, чтобы участники СВО смогли пройти лечение в удобное для них время. А минземимущества до начала февраля — организовать в республике предоставление оздоровительных услуг.

«Порядок обращения и перечень республиканских санаториев, которые примут участников СВО, будут опубликованы в официальных средствах массовой информации», — сообщает пресс-служба правительства РБ.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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