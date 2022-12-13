Башкирия потратит сто миллионов на оздоровление бойцов СВО

По словам премьер-министра Андрея Назарова, на данный вид соцподдержки в следующем году в региональный бюджет заложено сто миллионов рублей. Уже разработан механизм предоставления субсидий санаториям.

В свою очередь сами здравницы должны заранее определить резерв номеров, чтобы участники СВО смогли пройти лечение в удобное для них время. А минземимущества до начала февраля — организовать в республике предоставление оздоровительных услуг.

«Порядок обращения и перечень республиканских санаториев, которые примут участников СВО, будут опубликованы в официальных средствах массовой информации», — сообщает пресс-служба правительства РБ.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.