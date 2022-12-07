В Башкирии зарегистрировано 14 случаев гриппа

Глава Роспотребнадзора по региону отметила, что за неделю эпидемиологи зафиксировали подъем заболевания населения острыми вирусными инфекциями и гриппом на 47%.

- Зарегистрировано 14 случаев гриппа, из них 10 - грипп А (H1N1), больше известный как "свиной", с которым впервые мы столкнулись в 2009 году, он опасен осложнениями, которые могут привести к летальному исходу, - сообщила Анна Казак. - Два случая гриппа В и два - другие штаммы. Пять заболевших в Уфе, остальные - из разных районов республики. Грипп выявлен у восьми детей и шести взрослых. В основном, все взрослые трудоспособного возраста. Все были непривиты. Госпитализированных с гриппом нет. Болезнь протекает в средней степени тяжести.

Глава санитарного ведомства подчеркнула, что за два года пандемии коронавируса грипп вообще не регистрировался благодаря усиленным противоэпидемическим мерам, принятым в регионе. Это и масочный режим, и полутораметровая дистанция, и дезобработка внутри помещений, и ограничения на посещение массовых мероприятий. По ее словам, в этом году вирус гриппа "выстрелил", в том числе и вследствие циркуляции штаммов коронавирусной инфекции. Единственной действенной мерой она назвала вакцинацию. Сделать прививку еще не поздно.

По данным Роспотребнадзора Башкирии на 2 декабря этого года, привито 1 992 909 жителей республики или 49,6 процента всего населения.

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