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Вчера, 17:25

В Башкирии поликлиники перешли на усиленный режим

График работы изменен с 7 декабря, сообщили в минздраве.

В Башкирии поликлиники перешли на усиленный режим
В Башкирии поликлиники перешли на усиленный режим

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом взрослые и детские поликлиники будут работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 21.00, в субботу - с 8.00 до 17.00, в воскресенье - с 8.00 до 16.00.

Вызовы, в том числе неотложки, будут приниматься в будни 8.00 до 20.00, в субботу - с 8.00 до 16.00, в воскресенье - с 8.00 до 15.00.

Поликлинические отделения в составе республиканских медорганизаций будут работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00, в субботу - с 8.00 до 16.00. Женские консультации – по будням с 8.00 до 20.00, в субботу - с 8.00 до 17.00.

Обратиться в стоматологическую поликлинику можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу - с 8.00 до 16.00. Кабинеты неотложной помощи работают круглосуточно.

Кроме того, колл-центр минздрава начнет работать и по выходным. Звонить по номеру 122, доб. 2, можно в субботу с 8.00 до 16.00, в воскресенье -  8.00 до 14.00. В будние дни режим работы остается прежним – с 8.00 до 20.00.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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