В Башкирии откроют школу осознанного родительства

Школа осознанного родительства предназначена для молодых людей, которые еще только собираются создавать семью, и уже взрослых пар, планирующих рождение второго и последующего ребенка, пояснили в пресс-службе главы региона. Участники программы узнают, как физиологически и психологически подготовиться к появлению детей и стать счастливыми родителями.

— Сегодня большинство пар становятся родителями спонтанно, — рассказал сам автор проекта, акушер-гинеколог Республиканского клинического перинатального центра. — К примеру, в Башкирии всего около 20% супругов проходят подготовку перед наступлением беременности, а это катастрофически мало. Речь идет не только о приеме витаминно-минеральных комплексов. Это также выявление хронических заболеваний, терапия патологий, психологическая подготовка к родительству. Когда беременность и роды будут осознанными, ребенок родится здоровым, а семья будет готова к его появлению. И каждая желанная беременность, завершившаяся благополучно, будет стимулировать женщину повторить поход в роддом за следующим малышом.

Организатор «Школы осознанного родительства» подготовит серию лекций и мастер-классов, выпустит большим тиражом информационные буклеты и создаст видеоролики, призывающие жителей республики внимательно относиться к здоровью всех членов своей семьи и планировать рождение детей. «С помощью современных инструментов общения нам нужно донести до молодежи мысль, что быть осознанными родителями — это важно и модно. Мы будем проводить лекции в высших учебных заведениях Башкортостана, создавать видеоуроки и интересную социальную рекламу, а также привлекать к нашей работе лидеров мнений и кумиров молодежи», — пояснил Динар Габдрахманов.

По его мнению, Школа осознанного родительства уже к концу 2023 года поможет увеличить как минимум вдвое количество молодых супружеских пар, прошедших специальную подготовку до наступления беременности, что, в свою очередь, улучшит показатели здоровья беременных и новорожденных.

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего в треке «Здравоохранение», который на протяжении двух сезонов проводится в рамках конкурса, приняли участие свыше 15 тысяч человек. Более 40 врачей признаны победителями трека, семь стали победителями конкурса.

Проект «Школа осознанного родительства» Динара Габдрахманова получил поддержку экспертного совета по здравоохранению Молодежного парламента при Госдуме РФ. Интерес к нему проявили и некоторые другие регионы страны.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.