В Уфе на кольце перед Затонским мостом запустят новую схему движения

На первом этапе на мосту 2016 года постройки отремонтировали покрытие. Это сделано в преддверии капитального ремонта старого Затонского моста, находящегося в предаварийном состоянии.

Новый асфальт уложен на всем протяжении мостового перехода. Для этого было использовано 1,5 тыс. тонн щебеночно-мастичного асфальтобетона. Осталось нанести горизонтальную разметку и установить сигнальные столбики.

На втором этапе планируется запустить новую схему движения на кольце перед Затонским мостом. Третий этап будет реализован по результатам моделирования с возможной установкой на мосту 2016 года реверсивного светофора.