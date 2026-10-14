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Транспорт
14 Октября , 10:41

В Уфе на кольце перед Затонским мостом запустят новую схему движения

Движение транспортных потоков по кольцу будет упорядочено, сообщили в администрации столицы.

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Администрация Уфы.Администрация Уфы.
Фото:Администрация Уфы.

На первом этапе на мосту 2016 года постройки отремонтировали покрытие. Это сделано в преддверии капитального ремонта старого Затонского моста, находящегося в предаварийном состоянии.

Новый асфальт уложен на всем протяжении мостового перехода. Для этого было использовано 1,5 тыс. тонн щебеночно-мастичного асфальтобетона. Осталось нанести горизонтальную разметку и установить сигнальные столбики.

На втором этапе планируется запустить новую схему движения на кольце перед Затонским мостом. Третий этап будет реализован по результатам моделирования с возможной установкой на мосту 2016 года реверсивного светофора.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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