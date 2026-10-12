В Бирске 60-летняя именинница в пьяном виде поехала за «солярочкой»

Проверка на алкотестере показала концентрацию алкоголя в крови 1,693 мг/л, что в десять раз превышает допустимую норму.

Как выяснилось, накануне женщина отметила свой 60-летний юбилей. По ее собственным словам, она решила сесть за руль, чтобы поехать на заправку за «солярочкой» для трактора и заодно заправить свой автомобиль.

Нарушительница отстранена от управления транспортным средством, машина помещена на специализированную стоянку. Автоледи грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.