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Транспорт
12 Октября , 11:45

В Бирске 60-летняя именинница в пьяном виде поехала за «солярочкой»

Жительница Бирского района была задержана в нетрезвом состоянии за рулем «Лады Весты», сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Владимир Севастьянов.

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Владимир Севастьянов Мах.Владимир Севастьянов Мах.
Фото:Владимир Севастьянов Мах.

Проверка на алкотестере показала концентрацию алкоголя в крови 1,693 мг/л, что в десять раз превышает допустимую норму.

Как выяснилось, накануне женщина отметила свой 60-летний юбилей. По ее собственным словам, она решила сесть за руль, чтобы поехать на заправку за «солярочкой» для трактора и заодно заправить свой автомобиль.

Нарушительница отстранена от управления транспортным средством, машина помещена на специализированную стоянку. Автоледи грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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