В Башкирии стартовали профилактические рейды «Пешеход»

Сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения пешеходами и водителями. Особое внимание будет уделяться участкам дорог вблизи пешеходных переходов, школ и детсадов, общественных мест.

В ходе рейда будут выявляться пешеходы, переходящие проезжую часть в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора. Также пешеходам будут разъяснять важность взаимной вежливости на дороге, необходимость световозвращающих элементов на одежде. Одновременно будут пресекаться нарушения при проезде пешеходных переходов.

Пешеходы — одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. ДТП с их участием часто имеют тяжелые последствия. Водители обязаны уступить дорогу пешеходам на переходах, а пешеходы — убедиться в безопасности перехода.