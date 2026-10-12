В Башкирии пройдут массовые проверки водителей

Сотрудники Госавтоинспекции могут остановить водителей на 1475-м километре автодороги М-5 «Урал», на 2-м и 101-м километрах автодороги Р-240 и на 103-м километре автодороги Уфа — Янаул. Проверки проводят экипажи отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ.

Рейды проводятся для профилактики аварийности и пресечения нарушений правил дорожного движения. Особое внимание направлено на водителей, находящихся в состоянии опьянения, не имеющих без прав или лишенных их, а также нарушающих правил перевозки детей.