В Башкирии случилось всего одно ДТП на железнодорожных переездах

За январь–сентябрь в республике зарегистрировано лишь одно ДТП, произошедшее на железнодорожных переездах.

Для сравнения: в Самарской области — 5 случаев, Мордовии — 2 случая, Ульяновской области — 2 случая. Всего с начала года на переездах Куйбышевской железной дороги произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. Все случаи связаны с нарушением правил дорожного движения водителями автотранспорта.

Куйбышевская магистраль призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.

Фото: пресс-служба КбшЖД.