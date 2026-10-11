В Башкирии проверят водителей на дорогах

Проверки проводят следующих участках автодорог: на 1501-м километре автодороги М-5 «Урал»; на 135-м, километре автодороги Уфа-Оренбург; на 6-м, 101-м, 218-м километрах автодороги Р-240; на 103-м километре автодороги Уфа-Янаул.

Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.

«Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики», пояснил Владимир Севастьянов.

Фото: соцсети Владимира Севастьянова.