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Транспорт
11 Октября , 04:35

В Башкирии проверят водителей на дорогах

Сегодня в утренние часы проходят массовые проверки водителей на дорогах, сообщил на своей странице в социальных сетях главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

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В Башкирии проверят водителей на дорогахВ Башкирии проверят водителей на дорогах
В Башкирии проверят водителей на дорогах

Проверки проводят следующих участках автодорог: на 1501-м километре автодороги М-5 «Урал»; на 135-м, километре автодороги Уфа-Оренбург; на 6-м, 101-м, 218-м километрах автодороги Р-240; на 103-м километре автодороги Уфа-Янаул.

Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.

«Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики», пояснил Владимир Севастьянов.

Фото: соцсети Владимира Севастьянова.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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