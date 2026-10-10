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10 Октября , 12:45

Жителю Уфы за угон легковушки дали 2,5 года колонии

Суд вынес приговор в отношении 22-летнего мужчины, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

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Жителю Уфы за угон легковушки дали 2,5 года колонииЖителю Уфы за угон легковушки дали 2,5 года колонии
Жителю Уфы за угон легковушки дали 2,5 года колонии

В мае пьяный уфимец угнал находившийся на автомойке «Хендай Солярис» и поехал кататься по городу. В последующем он бросил машину на улице Менделеева и скрылся, но позже был задержан сотрудниками ГАИ.

Суд первой инстанции приговорил злоумышленника к двум с половиной годам колонии-поселения с испытательным сроком на три года. Гособвинитель обжаловал приговор, учитывая, что мужчина ранее неоднократно был судим за преступления против собственности.

Верховный суд республики назначил уфимцу два с половиной года колонии строгого режима.

Фото: Вадим АНДРЕЕВ

Автор:Артур СМОЛОВ
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