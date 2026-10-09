На дороги Уфы и Нефтекамска выйдут 25 новых автобусов «НефАЗ»

Комфортный и экологичный транспорт приобрели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства. Там же напомнили, что за последние годы парк общественного транспорта пополнился более чем на 1500 автобусов.

— Новые 25 автобусов встанут на самые востребованные маршруты Уфы и Нефтекамска. Спасибо руководству страны за реализацию нацпроектов: до конца года будет закуплено ещё порядка 53 новых автобусов. Наша задача — сделать общественный транспорт в регионе современным и доступным, безопасным и удобным для людей, — отметил Александр Шельдяев и от имени главы Башкирии Радия Хабирова поздравил коллектив предприятия с получением новой техники.

Новые автобусы нефтекамского автозавода рассчитаны на 92 пассажиров. Они работают на газомоторном топливе — это повышает экологичность перевозок. В салонах установлены системы видеонаблюдения, тахографы, спутниковая навигация, информационные табло и голосовые автоинформаторы. Для удобства пассажиров предусмотрены USB‑порты для зарядки гаджетов. В автобусах есть откидная аппарель и специальные места для инвалидной коляски.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Башкирии.