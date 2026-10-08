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Транспорт
8 Октября , 07:04

Пригородный поезд «Уфа — Самара» набрал популярность

Более 50 тысяч пассажиров за летний сезон перевезли пригородные поезда по маршруту Самара – Уфа – Самара сообщает пресс-служба КбшЖД.

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Пригородный поезд «Уфа — Самара» набрал популярностьПригородный поезд «Уфа — Самара» набрал популярность
Пригородный поезд «Уфа — Самара» набрал популярность

За май - сентябрь скорые пригородные поезда по маршруту Самара – Уфа – Самара перевезли более 50 тыс. пассажиров. Из них около 9,4 тыс. человек совершили поездку прямым сообщением по маршруту «Уфа — Самара» и «Самара - Уфа».

Поезд № 7006 - Отправление из Самары: 17:30 (по пятницам, субботам и воскресеньям). Прибытие в Уфу: 00:58

Поезд № 7001 - Отправление из Уфы: 06:50 (по субботам и воскресеньям). Прибытие в Самару: 12:28

Время отправления и прибытия указано местное.

Электропоезд делает остановки на следующих станциях: Кинель, Новоотрадная, Похвистнево, Бугуруслан, Абдулино, Приютово, Аксаково, Раевка и Дема.

Напомним, с завтрашнего дня, 9 октября, на этом маршруте производится замена подвижного состава ЭС2Г «Ласточка» на ЭС104 «Финист» в пятивагонном исполнении. «Финист» — та же «Ласточка», только в полностью импортозамещенном варианте, с некоторыми усовершенствованиями, увеличением удобств для пассажиров.

Фот: пресс-служба КбшЖД.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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