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Транспорт
7 Октября , 07:17

С железнодорожного вокзала Уфы с начала года уехали более миллиона пассажиров

За январь-август железнодорожный вокзал столицы республики оказался на втором месте рейтинга вокзальных комплексов КбшЖД, сообщает пресс-служба магистрали.

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С железнодорожного вокзала Уфы с начала года уехали более миллиона пассажировС железнодорожного вокзала Уфы с начала года уехали более миллиона пассажиров
С железнодорожного вокзала Уфы с начала года уехали более миллиона пассажиров

Рейтинг возглавил вокзал Самара. Через него в среднем за сутки проходит более 18 тыс. человек, а в пиковые сезоны – свыше 22,2 тыс. человек. Всего с начала года пассажиропоток по станции превысил 2,1 млн человек.

Второе место занял вокзал Уфа, откуда было отправлено более одного миллиона человек, а третье с более чем 693 тыс. отправленных пассажиров — вокзал Пенза-1.

Среди наиболее загруженных вокзалов — Ульяновск-Центральный, откуда в поездку оправились 362 тыс. пассажиров, и Сызрань-1 –—349 тыс. пассажиров.

Фото: пресс-служба КбшЖД.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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