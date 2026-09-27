В Башкирии вокзалу вернули исторический облик

Как сообщает пресс-служба Минтранса РБ, работы проводились согласно архивным снимкам и документам. Благодаря этому не только привели фасад здания в единый ухоженный вид, но и сохранили существующие архитектурные особенности объекта, учитывая его статус.

«Общая площадь обновленного фасада составила около 512 кв. метров. Особое внимание было уделено цветовой гамме здания. Сохранили желтые стены с характерным оттенком, белым выделили оконные арки и другие архитектурные элементы», - рассказали в ведомстве.

В дальнейшем планируется привести в надлежащее эстетическое состояние все внутренние помещения.

Напомним, вокзал был возведен еще в 1891 году на средства выдающегося мецената Александра Фёдоровича Раева, проект по некоторым источникам принадлежит автору московского ГУМа, ректору Императорской Академии художеств Александру Померанцеву.

Фото: пресс-служба Минтранса РБ.