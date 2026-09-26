В Башкирии задержали подростка за угон двух машин

Студент одного из Уфимских колледжей, решив добраться до дома, проехал часть пути на попутке, а затем решил не искать другую машину, а угнать. Сначала он сел в салон незапертой «Приоры» и попытался завести ее, сомкнув провода, однако в машине не было аккумулятора. Тогда парень решил попробовать завести ее «с толчка», но, протащив легковушку около ста метров, попытка не увенчалась успехом.

Злоумышленник бросил машину и затем нашел незапертый «ВАЗ» пятнадцатой модели с ключами в замке зажигания. Доехав на нем до родного села, угонщик бросил машину на одной из улиц и пошел домой.

Возбуждены два уголовных дела. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД по РБ