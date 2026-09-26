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Транспорт
26 Сентября , 09:16

В Башкирии задержали подростка за угон двух машин

Стражи порядка задержали 17-летнего студента из села Архангельское. Тот дал признательные показания, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Башкирии задержали подростка за угон двух машинВ Башкирии задержали подростка за угон двух машин
В Башкирии задержали подростка за угон двух машин

Студент одного из Уфимских колледжей, решив добраться до дома, проехал часть пути на попутке, а затем решил не искать другую машину, а угнать. Сначала он сел в салон незапертой «Приоры» и попытался завести ее, сомкнув провода, однако в машине не было аккумулятора. Тогда парень решил попробовать завести ее «с толчка», но, протащив легковушку около ста метров, попытка не увенчалась успехом.

Злоумышленник бросил машину и затем нашел незапертый «ВАЗ» пятнадцатой модели с ключами в замке зажигания. Доехав на нем до родного села, угонщик бросил машину на одной из улиц и пошел домой.

Возбуждены два уголовных дела. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД по РБ

В Башкирии задержали подростка за угон двух машин
В Башкирии задержали подростка за угон двух машин
В Башкирии задержали подростка за угон двух машин
Автор:Артур СМОЛОВ
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