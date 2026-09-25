+22 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Транспорт
25 Сентября , 08:21

В Башкирии инвесторам предложили создать дорожный комплекс

Корпорация развития Башкирии представила инвесторам коробочное решение, которое предполагает создание многофункционального дорожного комплекса в Федоровском районе республики.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, для реализации проекта инвестору потребуется порядка 116 млн рублей, окупить которые удастся за шесть лет. Для строительства объектов совместно с администрацией муниципалитета подобрана соответствующая площадка.

«Суть наших предложений заключается в максимальном сокращении инвестиционного пути. Для этого мы разрабатываем концепцию, проводим анализ рынка и детальные расчеты, подбираем перспективную площадку. В данном случае участок находится рядом с известными туристическими локациями, обеспечен возможностью подключения к инженерной инфраструктуре, а в радиусе 31 км отсутствуют аналогичные комплексы», – отметил генеральный директор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Согласно концепции, дорожный комплекс будет включать в себя гостиницу на 17 номеров, мини-маркет с кафе, шиномонтаж и автостоянку. В результате реализации предложения предполагается, что трудиться в комплексе будут 15 работников.

Иллюстрация: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru