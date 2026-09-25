В Башкирии инвесторам предложили создать дорожный комплекс

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, для реализации проекта инвестору потребуется порядка 116 млн рублей, окупить которые удастся за шесть лет. Для строительства объектов совместно с администрацией муниципалитета подобрана соответствующая площадка.

«Суть наших предложений заключается в максимальном сокращении инвестиционного пути. Для этого мы разрабатываем концепцию, проводим анализ рынка и детальные расчеты, подбираем перспективную площадку. В данном случае участок находится рядом с известными туристическими локациями, обеспечен возможностью подключения к инженерной инфраструктуре, а в радиусе 31 км отсутствуют аналогичные комплексы», – отметил генеральный директор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Согласно концепции, дорожный комплекс будет включать в себя гостиницу на 17 номеров, мини-маркет с кафе, шиномонтаж и автостоянку. В результате реализации предложения предполагается, что трудиться в комплексе будут 15 работников.

Иллюстрация: пресс-служба правительства РБ.