+15 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Транспорт
22 Сентября , 11:57

В Башкирии отремонтируют дороги к медицинским учреждениям

В Башкирии отремонтируют свыше 30 км дорог к медицинским учреждениям, сообщает пресс-служба правительства республики.

В нормативное состояние в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести шесть участков дорог в Альшеевском, Архангельском, Балтачевском, Дуванском, Кугарчинском и Татышлинском районах.

Из них три участка общей протяженностью 14 км уже введены в эксплуатацию. В Кугарчинском районе обновили 3 км дороги Магнитогорск – Ира, ведущей к Худайбердинской сельской врачебной амбулатории, в Архангельском – 5 км трассы Уфа – Инзер – Белорецк, ведущей к Архангельской центральной районной больнице, в Татышлинском районе – 6 км направления Бураево – Старобалтачево – Куеда, по которой можно добраться до Бураевской центральной районной больницы. Дорожники обновили здесь асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

В 2026 году планируется отремонтировать 5,2 км дороги М-5 «Урал» – Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки, ведущей к Миякинской центральной районной больнице, 6,2 км трассы Кропачево – Месягутово – Ачит, которая ведет к Месягутовской центральной районной больнице. Также продолжатся работы на дороге Бураево – Старобалтачево – Куеда в Балтачевском районе, которая обеспечивает проезд к Балтачевской центральной районной больнице. Завершить ее ремонт планируется в 2027 году.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru