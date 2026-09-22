В Башкирии отремонтируют дороги к медицинским учреждениям

В нормативное состояние в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести шесть участков дорог в Альшеевском, Архангельском, Балтачевском, Дуванском, Кугарчинском и Татышлинском районах.

Из них три участка общей протяженностью 14 км уже введены в эксплуатацию. В Кугарчинском районе обновили 3 км дороги Магнитогорск – Ира, ведущей к Худайбердинской сельской врачебной амбулатории, в Архангельском – 5 км трассы Уфа – Инзер – Белорецк, ведущей к Архангельской центральной районной больнице, в Татышлинском районе – 6 км направления Бураево – Старобалтачево – Куеда, по которой можно добраться до Бураевской центральной районной больницы. Дорожники обновили здесь асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

В 2026 году планируется отремонтировать 5,2 км дороги М-5 «Урал» – Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки, ведущей к Миякинской центральной районной больнице, 6,2 км трассы Кропачево – Месягутово – Ачит, которая ведет к Месягутовской центральной районной больнице. Также продолжатся работы на дороге Бураево – Старобалтачево – Куеда в Балтачевском районе, которая обеспечивает проезд к Балтачевской центральной районной больнице. Завершить ее ремонт планируется в 2027 году.

Фото: пресс-служба правительства РБ.