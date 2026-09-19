В Башкирии отремонтировали участок дороги Янаул — Верхние Татышлы

В нормативное состояние приведено два участка дороги от села Асавдыбаш в сторону села Четырман. Обновлено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины и нанесена разметку.

— Дорога Янаул — Верхние Татышлы находилась в неудовлетворительном состоянии, местные жители просили отремонтировать данные участки. Дорожники выполнили ремонт с использованием технологии ресайклинга. Это обеспечит более длительный срок эксплуатации дорожного покрытия. Благодаря ремонту проезд по этой дороге стал намного безопаснее и комфортнее, — сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

Дорога Янаул — Верхние Татышлы обеспечивает транспортную связь жителям небольших сел и деревень Янаульского и Татышлинского районов, а также выезд на региональную трассу Уфа — Бирск — Янаул.

В 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние не менее 200 км автомобильных дорог и более 1800 погонных метров мостов.

Фото: сайт правительства РБ