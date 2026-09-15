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Транспорт
15 Сентября , 07:35

В Уфе ограничат движение на кольце у Центрального рынка

Меры связаны с проведением работ по благоустройству центральной части транспортного кольца, сообщили в администрации столицы.

Администрация уфы.Администрация уфы.
Фото:Администрация уфы.

Движение транспорта будет закрыто по внутренней полосе кругового перекрестка улиц Революционной, Цюрупы и 50-летия Октября.

Ограничения будут действовать с 15 по 17 сентября.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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