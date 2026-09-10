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Транспорт
10 Сентября , 07:02

В Башкирии завершили ремонт участка дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда

Подрядчик привел в нормативное состояние 5,2 километра дороги, сообщает пресс-служба правительства РБ.  

В Башкирии завершили ремонт участка дороги Бураево – Старобалтачево – КуедаВ Башкирии завершили ремонт участка дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда
В Башкирии завершили ремонт участка дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда

В Балтачевском районе Башкирии завершен ремонт 5,2-километрового участка дороги Бураево — Старобалтачево — Куеда между селами Старобалтачево и Староиликово. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» подрядчик провел фрезерование старого покрытия, уложил два слоя нового асфальтобетона, выполнил укрепление обочины и нанес дорожную разметку.

Как отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова, эта дорога связывает Балтачевский, Бураевский и Татышлинский районы, где проживают свыше 58 тысяч человек. Кроме того, она обеспечивает транспортное сообщение между Башкирией и Пермским краем. Каждый день по ней проезжает свыше 3 тысяч автомобилей.

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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