В Башкирии завершили ремонт участка дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда

В Балтачевском районе Башкирии завершен ремонт 5,2-километрового участка дороги Бураево — Старобалтачево — Куеда между селами Старобалтачево и Староиликово. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» подрядчик провел фрезерование старого покрытия, уложил два слоя нового асфальтобетона, выполнил укрепление обочины и нанес дорожную разметку.

Как отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова, эта дорога связывает Балтачевский, Бураевский и Татышлинский районы, где проживают свыше 58 тысяч человек. Кроме того, она обеспечивает транспортное сообщение между Башкирией и Пермским краем. Каждый день по ней проезжает свыше 3 тысяч автомобилей.

Фото пресс-службы правительства РБ.