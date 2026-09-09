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Транспорт
9 Сентября , 07:04

В Уфе с сегодняшнего дня закроют ряд улиц

Ограничения связаны с ремонтом инженерных сетей и благоустройством территорий, сообщили в администрации столицы.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Движение транспорта будет закрыто:

по 22 сентября — по улице Борисоглебской (одна полоса нечетной стороны на участке между домами № 23 и № 29);

по 30 сентября — по улице Пермской (на пересечении с улицей Ленина) и по улице Ленина (одна полоса на пересечении с улицей Пермской, две полосы возле дома № 131, одна полоса возле дома № 139);

по 31 октября — по улице Авроры (две полосы четной стороны напротив дома № 29 по улице Софьи Перовской);

по 15 ноября — по местному проезду от улицы Пархоменко до дома № 133/2, проезду вдоль домов №№ 133/2 и 133/3, по улице Оренбургской (от улицы Пархоменко до дома № 133/3);

в интервале с 9 сентября по 15 ноября сроком на 10 дней — по улице Революционной (одна полоса нечетной стороны напротив домов № 90 и № 92).

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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