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Транспорт
2 Сентября , 04:49

В Башкирии ГАИ начала акцию «Безопасная дорога в школу»

Мероприятие призвано сформировать у детей устойчивые навыки безопасного поведения на дороге и выработать осознанное отношение к соблюдению ПДД, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

В Башкирии ГАИ начала акцию «Безопасная дорога в школу»В Башкирии ГАИ начала акцию «Безопасная дорога в школу»
В Башкирии ГАИ начала акцию «Безопасная дорога в школу»

Инспекторы ДПС совместно с педагогами и представителями родительских сообществ проведут тематические занятия и инструктажи в школах и дошкольных учреждениях, практические тренинги по безопасному переходу проезжей части, информационно‑разъяснительную работу с родителями о необходимости контроля за передвижением детей и демонстрации личного примера соблюдения ПДД. Кроме того, будут организованы рейдовые мероприятия вблизи образовательных учреждений.

Владимир Севастьянов призывает участников дорожного движения проявить особую внимательность вблизи школ, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Автор:Артур СМОЛОВ
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