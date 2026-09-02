В Башкирии ГАИ начала акцию «Безопасная дорога в школу»

Инспекторы ДПС совместно с педагогами и представителями родительских сообществ проведут тематические занятия и инструктажи в школах и дошкольных учреждениях, практические тренинги по безопасному переходу проезжей части, информационно‑разъяснительную работу с родителями о необходимости контроля за передвижением детей и демонстрации личного примера соблюдения ПДД. Кроме того, будут организованы рейдовые мероприятия вблизи образовательных учреждений.

Владимир Севастьянов призывает участников дорожного движения проявить особую внимательность вблизи школ, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.