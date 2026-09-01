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Транспорт
1 Сентября , 08:40

В Башкирии назвали лучшие придорожные комплексы

Подведены итоги республиканского конкурса «Лучший объект придорожного сервиса», сообщили в министерстве торговли.

Министерство торговли РБ.Министерство торговли РБ.
Фото:Министерство торговли РБ.

— В этом году на конкурс подана 61 заявка. Это показатель того, что сфера придорожного сервиса активно развивается, а предприниматели видят государственную поддержку и стремятся повышать качество своих услуг. Каждая из заявок — это не просто бизнес-проект, а точка комфорта и безопасности на карте наших дорог, — отметил министр торговли Константин Климин. 

Победители определены в восьми номинациях. Лучшим многофункциональным комплексом признан ИП Балтабаев Т. Х. (Зилаирский район), гостиничным комплексом — ИП Якшибаева И. Г. (Куюргазинский район), автозаправочным комплексом — «Ростнефть» (Октябрьский).

Также отмечены лучшее предприятие торговли — СПССК «Подлесье» (Стерлитамакский район), предприятие общественного питания — «Автосервис» (Дюртюлинский район), станция технического обслуживания автотранспорта — ИП Авдоян Ф. Д. (Гафурийский район), автомоечный комплекс — ИП Шарипова Н .Р. (Зианчуринский район).

Лучшим муниципалитетом в сфере придорожного сервиса стал Стерлитамакский район.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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