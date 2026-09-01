В Башкирии назвали лучшие придорожные комплексы

— В этом году на конкурс подана 61 заявка. Это показатель того, что сфера придорожного сервиса активно развивается, а предприниматели видят государственную поддержку и стремятся повышать качество своих услуг. Каждая из заявок — это не просто бизнес-проект, а точка комфорта и безопасности на карте наших дорог, — отметил министр торговли Константин Климин.

Победители определены в восьми номинациях. Лучшим многофункциональным комплексом признан ИП Балтабаев Т. Х. (Зилаирский район), гостиничным комплексом — ИП Якшибаева И. Г. (Куюргазинский район), автозаправочным комплексом — «Ростнефть» (Октябрьский).

Также отмечены лучшее предприятие торговли — СПССК «Подлесье» (Стерлитамакский район), предприятие общественного питания — «Автосервис» (Дюртюлинский район), станция технического обслуживания автотранспорта — ИП Авдоян Ф. Д. (Гафурийский район), автомоечный комплекс — ИП Шарипова Н .Р. (Зианчуринский район).

Лучшим муниципалитетом в сфере придорожного сервиса стал Стерлитамакский район.