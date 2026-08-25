+24 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Транспорт
25 Августа , 07:27

В Башкирии отремонтировали дорогу Явгильдино — Щучье Озеро

В порядок привели 5,6 километра магистрали, сообщает пресс-служба правительства РБ.  

В Башкирии отремонтировали дорогу Явгильдино — Щучье ОзероВ Башкирии отремонтировали дорогу Явгильдино — Щучье Озеро
В Башкирии отремонтировали дорогу Явгильдино — Щучье Озеро

В Караидельском районе Башкирии в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 5,6 километра дороги Явгильдино – Щучье Озеро. Данный участок автотрассы расположен неподалеку от села Артакуль. Подрядчик отфрезеровал старое покрытие, выполнил обустройство выравнивающего слоя и уложил новое асфальтобетонное покрытие. Далее он укрепил обочины и нанес разметку.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Любови Минаковой, эта дорога входит в опорную сеть и играет важную роль для жителей Караидельского и Аскинского районов республики, где проживают без малого 40 тысяч человек. Вместе с тем это направление обеспечивает транспортную связь между Башкирией и Пермским краем. После ремонта проезд по этому участку дороги станет более безопасным и комфортным.

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru