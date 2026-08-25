В Башкирии отремонтировали дорогу Явгильдино — Щучье Озеро

В Караидельском районе Башкирии в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 5,6 километра дороги Явгильдино – Щучье Озеро. Данный участок автотрассы расположен неподалеку от села Артакуль. Подрядчик отфрезеровал старое покрытие, выполнил обустройство выравнивающего слоя и уложил новое асфальтобетонное покрытие. Далее он укрепил обочины и нанес разметку.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Любови Минаковой, эта дорога входит в опорную сеть и играет важную роль для жителей Караидельского и Аскинского районов республики, где проживают без малого 40 тысяч человек. Вместе с тем это направление обеспечивает транспортную связь между Башкирией и Пермским краем. После ремонта проезд по этому участку дороги станет более безопасным и комфортным.

Фото пресс-службы правительства РБ.