+20 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Транспорт
25 Августа , 04:19

На железной дороге в Башкирии погрузка зерна и удобрений выросла в два раза

В июле 2026 года на станциях ОАО «РЖД» в Республике Башкортостан погружено около двух миллионов тонн различных грузов, что на 4,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На железной дороге в Башкирии погрузка зерна и удобрений выросла в два разаНа железной дороге в Башкирии погрузка зерна и удобрений выросла в два раза
На железной дороге в Башкирии погрузка зерна и удобрений выросла в два раза

Больше всего погружено и отправлено железной дорогой химических и минеральных удобрений — 52 тысячи тонн (рост в два раза). Не отстает и зерно, его погружено 25,1 тысячи тонн (тоже рост в два раза).

В приоритете цветная руда — 44,3 тысячи тонн (+51,5 процента); лес — 28,6 тысячи тонн (+36,7 процента); лом черных металлов — 23,7 тысячи тонн (+33,4 процента).

Всего в январе-июле 2026 года на станциях ОАО «РЖД» в Республике Башкортостан погружено 13,7 миллиона тонн грузов, что на четыре процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Фото: Наиль АКМЕЕВ.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru