На железной дороге в Башкирии погрузка зерна и удобрений выросла в два раза

Больше всего погружено и отправлено железной дорогой химических и минеральных удобрений — 52 тысячи тонн (рост в два раза). Не отстает и зерно, его погружено 25,1 тысячи тонн (тоже рост в два раза).

В приоритете цветная руда — 44,3 тысячи тонн (+51,5 процента); лес — 28,6 тысячи тонн (+36,7 процента); лом черных металлов — 23,7 тысячи тонн (+33,4 процента).

Всего в январе-июле 2026 года на станциях ОАО «РЖД» в Республике Башкортостан погружено 13,7 миллиона тонн грузов, что на четыре процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Фото: Наиль АКМЕЕВ.