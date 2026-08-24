В Уфе отменили садовые маршруты по средам

Речь идет об автобусах тринадцати маршрутов, отправляющихся с Южного автовокзала. Это автобусы № 111 до села Кармасан, № 111к до садов «Факел», № 113 до села Кумлекуль, № 113к до СНТ «Бачурино», № 120к до садов «УАИ», № 123 до СНТ «Лесная поляна», № 125 до села Федоровка (ферма), № 126 до поворота на «Автомобилист», № 135 до садов «Демские», № 150 до села Балагушево, № 152 до СНТ «Нарат», № 154 до села Александровка и № 157 до деревни Фомичево.

Дополнительные рейсы по садовым маршрутам вводились в связи с высоким пассажиропотоком в летний сезон.