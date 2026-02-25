В Башкирии утвердили планы по развитию транспортной инфраструктуры

Как сообщает пресс-служба правительства республики, в Башкирии в текущем году планируется привести в порядок не менее 185 км дорог и 15 мостов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На реализацию проектов в 2026 году предусмотрено более 9 млрд рублей, в том числе 7,2 млрд рублей из федерального бюджета.

«Продолжается работа по привлечению федерального финансирования на обновление подвижного состава. Заключены соглашения с Министерством транспорта России о реализации регионального проекта «Развитие общественного транспорта». Планируется приобрести в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» 83 новых автобуса. В целом, для достижения к 2030 году установленного показателя доли общественного транспорта в нормативном состоянии на уровне 85%, необходимо приобрести 1077 новых автобусов и 397 единиц электротранспорта», - отметил премьер-министр РБ Андрей Назаров на заседании правительства, посвященном развитию транспорта и дорожного комплекса.

В Башкирии в рамках развития пригородных железнодорожных перевозок в 2025 году запущен транспортно-пересадочный узел на станции Дема, «Южно-Уральский экспресс» до Челябинска, открыли новый остановочный пункт «Розовые скалы» в Белорецком районе. С 2021 по 2025 годы в Башкирию поступило 18 новых подвижных составов.

«Благодаря проводимым мероприятиям за 2025 год в пригородном сообщении перевезено 5 млн 400 тысяч человек», - рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Что касается воздушного сообщения, то в прошлом году возобновлены рейсы в Краснодар, открыт новый региональный маршрут в Горно-Алтайск, запущены прямые рейсы из Уфы в КНР, Вьетнам и Шри-Ланку. Андрей Назаров поручил Минтрансу РБ проработать вопрос организации круглогодичного рейса по маршруту Уфа – Горно-Алтайск – Уфа.

Фото: пресс-служба правительства РБ.