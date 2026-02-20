В Башкирии перекрыли проезд на четырёх автодорогах

Сегодня, 20 февраля, с девяти часов утра, закрыт проезд для грузовиков и пассажирского транспорта на следующих дорогах:
— с нулевого по 104-й километр автодороги Верхний Сарабиль — Кувандык (Зианчуринский район);
— с 84-го по 385-й километр автодороги Магнитогорск — Ира (Учалинский район);
— с нулевого по 80-й километр автодороги Юлдыбаево — Акъяр — Сара (Зилаирский и Хайбуллинский районы);
— с нулевого по 101-й километр автодороги Сибай — Акъяр (Баймакский и Хайбуллинский районы).
По предварительным данным, проезд будет открыт сегодня в девять часов вечера.