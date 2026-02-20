В Башкирии отремонтируют дорогу Кропачёво – Ачит

В порядок приведут два участка в Дуванском и Салаватском районах. Дорожники обновят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.

«Дорога Кропачево – Месягутово – Ачит входит в опорную дорожную сеть республики. Она связывает Башкортостан с Челябинской и Свердловской областями, обеспечивает проезд к трассам федерального значения М-5 «Урал», М-12 «Восток». Также это туристическое направление: вблизи села Алькино Салаватского района расположен историко-мемориальный комплекс «Салауат ере» в геопарке «Янгантау», Яхинский водопад и другие туристические места. Трафик на этой дороге составляет более 3,5 тысяч машин в сутки», – рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Также на дороге Кропачево – Месягутово – Ачит в рамках» продолжается ремонт моста через реку Ай в Мечетлинском районе Башкирии. Его протяженность составляет 300 погонных метров. Завершить все работы планируется до конца 2026 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.