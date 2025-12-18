-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Транспорт
18 Декабря , 11:32

По улицам Уфы проедет колонна ретроавтомобилей

Предновогодний автопробег состоится в субботу, 20 декабря, сообщили в администрации города.

По улицам Уфы проедет колонна ретроавтомобилей
По улицам Уфы проедет колонна ретроавтомобилей

В составе колонны будут пожарная машина, автобус, ГАЗ-12 ЗИМ, Газ-22 «Волга» универсал, ГАЗ-21 v8, ГАЗ-12 ЗИМ кабриолет. Они будут украшены праздничной атрибутикой. Колонну будут сопровождать Дед Мороз, Снегурочка и Кыш-Бабай, которые поздравят жителей города с наступающим Новым годом.

Пробег начнется в 12.30 у дома по улице Горького, 51. Далее колонна проследует по улице Комарова до парка Победы, где машины будут находиться с 13.00 до 14.00.

После этого участники автопробега направятся по проспекту Октября и улице 50 лет СССР к Дворцу спорта, остановка здесь продлится с 14.40 до 15.40.

В завершение ретромашины проедут по улицам 50-летия Октября, Цюрупы и Заки Валиди до площади у Конгресс-холла «Торатау». Там их можно будет посмотреть с 16.20 до 17.30.

Организатором пробега выступила группа компаний «ПСК-6».

Инфографика: Администрация Уфы.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru