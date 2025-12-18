По улицам Уфы проедет колонна ретроавтомобилей

В составе колонны будут пожарная машина, автобус, ГАЗ-12 ЗИМ, Газ-22 «Волга» универсал, ГАЗ-21 v8, ГАЗ-12 ЗИМ кабриолет. Они будут украшены праздничной атрибутикой. Колонну будут сопровождать Дед Мороз, Снегурочка и Кыш-Бабай, которые поздравят жителей города с наступающим Новым годом.

Пробег начнется в 12.30 у дома по улице Горького, 51. Далее колонна проследует по улице Комарова до парка Победы, где машины будут находиться с 13.00 до 14.00.

После этого участники автопробега направятся по проспекту Октября и улице 50 лет СССР к Дворцу спорта, остановка здесь продлится с 14.40 до 15.40.

В завершение ретромашины проедут по улицам 50-летия Октября, Цюрупы и Заки Валиди до площади у Конгресс-холла «Торатау». Там их можно будет посмотреть с 16.20 до 17.30.

Организатором пробега выступила группа компаний «ПСК-6».

Инфографика: Администрация Уфы.