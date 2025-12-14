В Башкирии сотни километров дорог остались на ночь закрытыми для транспорта

Ограничения для проезда транспорта продолжают действовать на участках автомобильных дорог общего пользования — федерального и регионального значения. Это Уфа – Инзер – Белорецк в Белорецком районе (с 97 км по 205 км) и М-5 «Урал» в Туймазинском районе (с 1282 км по 1363 км).

Всего сегодня в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило восемь обращений, связанных с затрудненным движением на дорогах, сообщили в службе.

Как мы уже сообщали, в Туймазинском районе на 1283-м километре трассы М-5 развернут мобильный пункт обогрева.

И ещё: МЧС Башкортостана напоминает о необходимости учитывать погодные условия и без необходимости не выезжать на трассу. Телефон экстренных служб — 112.