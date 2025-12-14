-16 °С
14 Декабря , 10:36

В Башкирии перекрыт проезд на участках двух дорог

Временные ограничения введены сегодня, 14 декабря, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Из-за ухудшения погодных условий введены ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта на автодороге Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли (с 8-го по 90-й километр) и Уфа — Инзер — Белорецк (с 97-го по 205-й километр).

На данных участках несут службу сотрудники ГАИ. Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом введенных ограничений. Рекомендуется не выезжать до улучшения погодных условий.

По сообщению пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, ограничения ориентировочно будут сняты сегодня в два часа дня.

Автор: Артур СМОЛОВ
