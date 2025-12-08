В Башкирии закрыт проезд на трассе Уфа — Инзер — Белорецк

Для всех видов транспорта проезд закрыт с 67-го по 204-й километр трассы, расположенный в Архангельском и Белорецком районах.

Ориентировочно ограничение будет снято в 11 часов.

Изображение предоставлено пресс-службой ГК РБ по ЧС.