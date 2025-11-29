В Уфе за сутки задержаны шесть пьяных водителей

За прошедший день в Уфе инспекторы ДПС пресекли порядка 400 нарушений ПДД. Задержаны шесть пьяных водителей.

Зарегистрированы 65 ДТП, один человек погиб и двое пострадали.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.