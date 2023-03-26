+4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Транспорт
Сегодня, 13:09

В Башкирии планируют до 15 мая завершить оцифровку ям на дорогах

В Башкирии завершить работу по оцифровке ям на дорогах планируется до 15 мая, а устранить выявленные ямы - до 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РБ.

В Башкирии планируют до 15 мая завершить оцифровку ям на дорогах
В Башкирии планируют до 15 мая завершить оцифровку ям на дорогах

В Минтрансе пояснили, что все данные вносятся в автоматизированную систему контроля и планирования дорожной инфраструктуры (СКПДИ). У каждого выявленного дефекта в системе есть идентификационный номер, местоположение, параметры и фото. По итогам ремонта в СКПДИ загружается фотоотчет.

С этой же целью после зимнего перерыва в республике запущены первые асфальтобетонные заводы – Кармаскалинского и Стерлитамакского ДРСУ. В этом году это сделано на неделю раньше обычных сроков. После корректировок и настройки оборудования заводы начнут производить полноценную асфальтобетонную смесь. Планируется, что в начале апреля начнут работу все 27 АБЗ «Башкиравтодора».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика