В Башкирии планируют до 15 мая завершить оцифровку ям на дорогах

В Минтрансе пояснили, что все данные вносятся в автоматизированную систему контроля и планирования дорожной инфраструктуры (СКПДИ). У каждого выявленного дефекта в системе есть идентификационный номер, местоположение, параметры и фото. По итогам ремонта в СКПДИ загружается фотоотчет.

С этой же целью после зимнего перерыва в республике запущены первые асфальтобетонные заводы – Кармаскалинского и Стерлитамакского ДРСУ. В этом году это сделано на неделю раньше обычных сроков. После корректировок и настройки оборудования заводы начнут производить полноценную асфальтобетонную смесь. Планируется, что в начале апреля начнут работу все 27 АБЗ «Башкиравтодора».