Обращение водителей автобусов к Радию Хабирову возымело силу. К ним пришла прокуратура

После публикации видео в социальных сетях прокуратура Уфимского района назначила проверку по факту нарушения руководством организации трудового законодательства.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки. После их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы».

Кстати, проверка продолжается, устанавливаются другие работники, не получившие вознаграждение за труд, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.