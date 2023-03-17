В Башкирии подготовили к паводку пять специальных поездов

Эти поезда необходимы для предупреждения и ликвидации последствий возможных размывов, повреждений пути и сооружений в период паводка. Сформированные пять противоразмывных поезда располагаются на станциях Аксаково, Дема, Аша, Стерлитамак и Белорецк. Вагоны укомплектованы всем необходимым инвентарем и материалами – бутовым камнем, щебнем, песком, уточнили в пресс-службе.

Сегодня сотрудники магистрали ведут непрерывный контроль уровня воды в реках. Установили круглосуточное дежурство - выставили 35 водомерных постов.

Путейцы отмечают, что на сегодня расчищено 154 км кюветов, 103 км водоотводных канав, 369 водопропускных труб и 162 моста. Кроме того, проверены и взяты под особый контроль шесть плотин, расположенных в непосредственной близости от железной дороги. Все они готовы к пропуску талых вод.

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