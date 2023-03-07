В Башкирии за превышение веса транспортных средств вынесено штрафов на 135 миллионов рублей

В частности, он сообщил, что в январе текущего года в КоАП РФ были внесены изменения, согласно которым Ространснадзор был наделен полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, зафиксированных работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами.

– На сегодняшний день в Башкирии установлено 13 автоматических постов весогабаритного контроля, – доложил Сергей Мережко. – Процесс рассмотрения полученных с их использованием материалов происходит по следующему алгоритму. Вначале информация о проезде транспорта, вес и габариты которого превышают допустимые значения, поступает в ГКУ РБ «Центр организации дорожного движения». Здесь полученные данные обрабатываются, проверяется наличие специального разрешения на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Затем сотрудники Центра оформляют и подписывают акт о допущенных превышениях весогабаритных параметров, который по защищенному каналу связи в электронном виде передается сотрудникам Ространснадзора.

Получив подписанные акты, государственные транспортные инспектора идентифицируют транспортное средство по регистрационному знаку, устанавливают собственника, квалифицируют нарушение по КоАП и выносят постановление по делу. Далее постановления с материалами направляются нарушителям через портал Госуслуг в личные кабинеты, либо на бумажном носителе по почтовому адресу. Оплатив штраф в 20-дневный срок, нарушитель имеет право на 50-процентную скидку. Если он откажется платить, через 60 дней материалы направляются в органы Федеральной службы судебных приставов.

С 1 января нынешнего года в Башкирии вынесено 468 постановлений по делам о подобных правонарушениях на общую сумму 135 млн. рублей. С учетом 50-процентной скидки произведена оплата 114 постановлений на сумму 16 млн. 250 тыс. рублей.