Из Уфы в Минск теперь можно летать напрямую

Полеты пока будут выполняться один раз в неделю, по понедельникам. Дальнейшее расписание будет зависеть от пассажиропотока, уточнил Радий Хабиров.

«Это не единственный международный авиарейс из Башкортостана, — отметил он. — Напомню, слетать можно и в Узбекистан, а также в Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд, в страны ближнего зарубежья - Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан. Работаем над новыми рейсами — в Израиль и Китай».

Руководитель региона подчеркнул, что развитие авиасвязи с дружественной Республикой Беларусь и другими странами имеет большое значение для Башкирии. По его словам, это развивать экономическое сотрудничество, взаимодействовать в образовательной и научно-производственной, культурной, туристической сферах.

«Для нас важно и выстраивание новых деловых отношений. Хотим, чтобы для жителей и делового сообщества нашей республики не было никаких преград», — заявил он.

Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.