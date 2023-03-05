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На дорогах Башкирии ограничили движение из-за непогоды

Временное ограничение введено на участках трасс Уфа – Оренбург и М5-«Урал».

На дорогах Башкирии ограничили движение из-за непогоды
На дорогах Башкирии ограничили движение из-за непогоды

С девяти часов вечера 5 марта до двух часов ночи 6 марта в Башкирии введено ограничение движения, сообщил в своем телеграм-канале глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов. Связано это с плохой погодой – мокрым снегом, заносами, метель, гололедицей.

В указанный промежуток времени закрыто движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке Уфа – Оренбург с 112 км по 220 км. До шести утра аналогичное ограничение действует на участке М-5 «Урал» с 1194 км по 1375 км.

Фото: телеграм-канал В. Севастьянова.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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