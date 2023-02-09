В Башкирии появятся 18 новых заправок для электромобилей

На данный момент в республике насчитывается более 400 электромобилей, сообщает пресс-служба правительства РБ. Для них действует 21 зарядная станция, из них 16 — в Уфе, одна в Булгаково, две в Нефтекамске и по одной в Бижбулякском и Чишминском районах.



«В 2023 году планируем субсидировать почти на 50 млн рублей строительство 18 зарядных станций; это будут федеральные средства, – сказал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. – В 2024 году поможем построить еще 50 станций, здесь уже добавим республиканские деньги, и общая сумма субсидий составит более 138 млн рублей. Часть субсидии инвестор сможет направить на оборудование для зарядных станций, часть — на технологическое присоединение к электросетям».

Соответствующе предложение Андрей Назаров внес на рассмотрение страткомитета по развитию электротранспорта под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По планам, электрозарядные станции должны размещаться на действующих АЗС.

«Уверен, что популярность электромобилей будет расти, а значит, активно будет развиваться и зарядная инфраструктура, – заявил премьер-министр правительства РБ.

Фото: страничка А. Назарова во «ВКонтакте».