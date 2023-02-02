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Транспорт
Вчера, 13:43

В Уфе подрядчик установит «умные» остановки за 8 миллионов рублей

По заказу Управления транспорта и связи администрации Уфы  завершились электронные торги по поиску подрядчика, который  установит пять «умных» остановок на улице Ленина за 8 млн 384 тысячи рублей.

В Уфе подрядчик установит «умные» остановки за 8 миллионов рублей
В Уфе подрядчик установит «умные» остановки за 8 миллионов рублей

Как следует из информации на сайте госзакупок, подрядчиком выбрана компания ООО «Спектр», которая одержала победу в двух тендерах – на установку 1 и еще 4 «умных» остановочных павильонов закрытого типа с функцией обогрева.

По первому тендеру компания окажет услугу за 1 749 651,28 рублей при начальной цене  2 481 775,20 рублей. Во столько обойдется монтаж павильона на остановке «Банк Уралсиб» (в сторону ул. Революционная).

Еще за 6 634 918,12 рублей при начальной стоимости  9 027 099,60 рублей компания установит «умные» павильоны на остановках общественного транспорта:

«Гостиница «Башкортостан» (в сторону ул. Кирова), «Молодёжный театр» (в сторону ул. Кирова), «Банк Уралсиб» (в сторону ул. Достоевского), «Ледовый дворец «Уфа-Арена» (в сторону бул. Ибрагимова).

По условиям закупки контракты должны быть исполнены до 31 мая текущего года.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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