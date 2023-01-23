В Уфимском районе сменили пассажирского перевозчика

О том, как обстоят дела в районе с пассажирскими перевозками спикер рассказала непосредственно с места события — с одной из автобусных остановок упомянутого маршрута.

Напомним, люди жаловались, что им приходится подолгу мерзнуть в ожидании автобуса, а водители не принимают к оплате карту «Алга». Особенно много обращений с начала декабря прошлого года поступало от жителей деревни Бурцево. В связи с чем глава республики Радий Хабиров поручил разобраться с ситуацией и организовать нормальные пассажирские перевозки между столицей и поселками Уфимского района.

Теперь на бетонной стенке остановки общественного транспорта красуется скотчем прикрепленный листок бумаги с расписанием маршрута. «Конечно, не очень солидно, но главное, что это расписание действует, — прокомментировала ситуацию Елена Прочаковская. — Жители видят, что маршруты начинают движение в 08.15 и заканчивают в 22.45. К тому же, минтранс обещал, что расписание будет размещено на каждой остановке с указанием времени прибытия. На линию выпущены новые современные автобусы».

Разумеется, теперь все водители принимают карту «Алга». Кроме того, они преимущественно местные, хорошо знают окрестности и пассажиров. Все друг с другом здороваются и теперь здесь совершенно другая атмосфера. Из минусов — по маршруту не везде есть остановки, даже такие допотопные, как эта из бетона. Но администрация Уфимского района планирует сделать ревизию и выяснить, где необходимо установить современные остановки общественного транспорта.

«Более-менее какой-то порядок начали наводить. Теперь, как я понимаю, проблема в интервалах между маршрутами, он слишком большой и людям приходится подолгу стоять на морозе в ожидании автобуса?» — поинтересовался у докладчиков Радий Хабиров.

В ответ министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов пояснил, что за минувшую неделю удалось сократить интервалы по всем маршрутам максимум до получаса. Задержка происходит, если автобус застревает в городских пробках и не успевает ко времени вернуться.

На что глава республики заметил, что люди не должны стоять на морозе полчаса в ожидании автобуса. Необходимо установить хотя бы базовые остановки. И поручил на одном из совещаний «Транспортный час» обсудить эту проблему. «Кстати, Уфа — я жду, вы мне обещали показать теплые остановки, нам надо уже к ним переходить», — попутно заметил глава региона.