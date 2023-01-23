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Транспорт
Вчера, 17:28

В посёлках-спутниках под Уфой после жалоб сократили интервалы движения автобусов

Ситуация с автобусным сообщением в поселках обсуждена на оперативном совещании в правительстве.

В посёлках-спутниках под Уфой после жалоб сократили интервалы движения автобусов
В посёлках-спутниках под Уфой после жалоб сократили интервалы движения автобусов

Во время прямого включения из деревни Бурцево начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская напомнила, что именно отсюда было много обращений. В конце минувшего – начале нынешнего года жители жаловались, что очень плохо работает перевозчик и не берет карту «Алга».

- Перевозчика поменяли, теперь здесь работают «Уфимские автобусные линии». На остановке в Бурцево появилось расписание: движение начинается в 8.15 и заканчивается в 22.45. Автобусы теперь ходят современные, за час их прошло три. Карту «Алга» принимают, и водители в основном местные. Из минусов – остановочные павильоны по маршруту есть не везде, но в планах администрации Уфимского района их установить, - пояснила Елена Прочаковская.

По словам главы администрации района Вилория Угарова, работа по пассажирским перевозкам совместно с минтрансом шла в течение месяца. Всего в районе действуют 38 автобусных маршрутов, из них 25 маршрутов обслуживает «Башавтотранс», еще 13 – пять частных перевозчиков. Вышеупомянутый сбой произошел в связи со сменой перевозчика, но сейчас ситуация выправляется, в том числе с приемом карты «Алга», заверил он.

- По вашему поручению за неделю сократили интервалы движения автобусов до 20 – 30 минут, - доложил министр транспорта Александр Клебанов. - Дополнительную технику получили и получаем. Везде, где были «красные точки», интервалы сокращены.

- Нам еще надо какую-то встречу провести и поговорить по автобусным остановкам. Нужно переходить на теплые остановки, а то в такие морозы люди стоят. Давайте на одном из транспортных часов это обсудим, - предложил глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона также поинтересовался, когда еще ожидаются новые автобусы. Как пояснил Александр Клебанов, они должны поступить в 2024 году, однако по поручению главы республики планируется ускорить этот процесс.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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