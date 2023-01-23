В Башкирии с начала года за «пьяное» вождение задержано более пятисот водителей

За прошедшую неделю сели за руль в пьяном виде, за что и были задержаны сотрудниками дорожной полиции, 192 водителя. Причем, двое из них успели совершить дорожно-транспортное происшествие, рассказал со ссылкой на оперативные данные регионального ГИБДД докладчик.

В течение семи минувших дней в республике произошла 41 дорожная авария, в которой пострадали 52 человека, погибших, к счастью, нет. С начала года на дорогах Башкирии зарегистрировано 139 ДТП, в результате пострадали 177 человек и погибли 16 — на десять меньше, нежели в прошлом году.

«На дорогах республики ежедневно задействовано более 800 единиц спецтехники, из них на дорогах федерального значения — 123, регионального — более 300, в Уфе — более 140», — отметил министр.