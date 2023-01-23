-9 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Транспорт
Вчера, 19:55

В Башкирии с начала года за «пьяное» вождение задержано более пятисот водителей

Общее количество задержанных за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения составило 548 человек, из них четверо совершили ДТП, сообщил на оперативном совещании в правительстве министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

В Башкирии с начала года за «пьяное» вождение задержано более пятисот водителей
В Башкирии с начала года за «пьяное» вождение задержано более пятисот водителей

За прошедшую неделю сели за руль в пьяном виде, за что и были задержаны сотрудниками дорожной полиции, 192 водителя. Причем, двое из них успели совершить дорожно-транспортное происшествие, рассказал со ссылкой на оперативные данные регионального ГИБДД докладчик.

В течение семи минувших дней в республике произошла 41 дорожная авария, в которой пострадали 52 человека, погибших, к счастью, нет. С начала года на дорогах Башкирии зарегистрировано 139 ДТП, в результате пострадали 177 человек и погибли 16 — на десять меньше, нежели в прошлом году.

«На дорогах республики ежедневно задействовано более 800 единиц спецтехники, из них на дорогах федерального значения — 123, регионального — более 300, в Уфе — более 140», — отметил министр.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика