Башкирия купит белорусские автобусы

Башкирия проявила интерес к экскурсионным автобусам, которые производятся в столице Белоруссии. Глава РБ Радий Хабиров, находясь в Минске с официальным визитом, отметил, что этот вид транспорта можно использовать на форуме регионов. Мероприятие пройдет в июне текущего года в Уфе.

На встрече с членами правительства Беларуси стороны также обсудили вопросы поставок в Башкортостан сельскохозяйственной и дорожные техники, сообщает «Башинформ». Отмечается, что товарооборот между двумя республиками вырос за год почти на 11 процентов.

Фото: агентство БЕЛТА.