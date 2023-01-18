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Транспорт
Сегодня, 11:38

В Уфе перекроют проезд по нескольким улицам

Временное ограничение будет введено сегодня, 18 января, по случаю празднования Крещения, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

В Уфе перекроют проезд по нескольким улицам
В Уфе перекроют проезд по нескольким улицам

С семи часов вечера 18 января до восьми часов утра 19 января проезд для транспорта будет закрыт на улице Маяковского (от Архитектурной до Калинина), Бехтерева (по Менделеева от дома № 1/1), Кирова (от Айской до Ветошникова), Амурской и Крестьянской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы, а также по местному проезду вдоль дома № 32А по улице Баязита Бикбая, соединяющему улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина.

Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут.

Автор:Артур СМОЛОВ
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